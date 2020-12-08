فتح حجر بيت حانون لاحتجاز المخالقين لحظر التجوال يومي الجمعة و السبت

قررت اللجنة الحكومية لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة فتح محجر بيت حانون للمخالفين لمنع التجول يومي الجمعة والسبت مدة الحبس حجر 14 يوم

و وفقا للجنة، فإن الشرطة ستكون دوريات راجلة ومحمولة في الطرقات الرئيسية والشوارع الفرعية، كما سيتم استدعاء جميع العاملين في دورات التدريب للانضمام للعمل في المراكز

كما قررت فصل المحافظات عن بعضها البعض بالحواجز الحديدية يكلف حفظ النظام

و في سياق القرارات الجديدة لفرض الاغلاق الشامل يومي الجمعة و السبت المقبلين، فسيتم ضم المستجدين الشرطة الجدد للمراكز يومي الجمعة والسبت.

و أكدت اللجنة على منع الاعتداء على المواطنين، بل فقط يتم اعتقال المخالفين وتوقيفهم لدى محجر ايرز .

أما العاملين في اجهزة الشرطة في غزة فسيتم دمجهم فيمحافظاتهم.

و جددت اللجنة تأكيدها على منع حركة المواطنين بشكل كامل خلال يومي الجمعة والسبت

كما قررت الشرطة البحرية حسب تعليمات القيادة إغلاق البحر أمام حركة الملاحة والصيد من عصر يوم الخميس وحتي صباح الأحد القادم .



⬅️ جميع بطاقات تسهيل المهام " الأمنية" تم إيقافها يومي الجمعة والسبت عدا وزارتي الصحة و الداخلية

⬅️ *والله خير الحافظين*

⬅️ *#استهتارك_سيقتل_أحبابك*