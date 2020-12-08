منظمة الصحة العالمية: 3 لقاحات ضد كورونا آمنة على البشر قريبا

قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق المتوسط، إنه لا تزال الجائحة تبعث على القلق بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لافتاً إلى أن هناك بعض البلدان سجلت ارتفاعا في الإصابات والوفيات ومنها إيران وقطاع غزة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية، حول بعثات منظمة الصحة العالمية لبلدان شرق المتوسط لدعم الاستجابة لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأشار المنظرى، إلى أن منظمة الصحة تقدم دعما للبلدان في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، لافتاً إلى أن هناك أخبارا عن 3 لقاحات آمنة على البشر قريبا، وتحرص المنظمة من خلال مرفق "كوفاكس" على توزيع اللقاحات في البلدان بشكل عادل، والتي سيتم تقديمها 20% للمواطنين الأكثر احتياجاً.

وشدد على أهمية تتبع المخالطين والتقصي وعلاج الحالات، حيث إن اللقاحات ليست الحل السحري، ولكن نحتاج إليه نتيجة لتخفيف التدابير الاحترازية، مشيراً إلى ضرورة استخدام الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي.