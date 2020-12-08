أبو سويرح: الإضراب في مرافق الأونروا سيبدأ في الثالث من يناير القادم

أعلن نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب عبد العزيز أبو سويرح، أن الموظفين سيشرعون في الإضراب بتاريخ الثالث من كانون ثاني يناير 2021, في حال لم تتراجع إدارة الأونروا عن قراراتها بشأن الموظفين.

وأوضح أبو سويرح في حديث لإذاعة القدس، أن الأونروا ستمنح الموظفين العاملين في بعض القطاعات "إجازة قسرية" بدون راتب مع بداية عام 2021م, وسحب علاوات موظفين كانت بمثابة استحقاق لهم.

وقال:" تفاجأنا اليوم بحسب ادارة الأونروا، أن هذه العلاوة هي أساس الأزمات في الأونروا حاليًا" ، مضيفاً أن إدارة الأونروا مهامها هو تحصيل التمويل اللازم من الدول المانحة.

وأوضح، أن نزاع العمل سيكون في مناطق عمليات الأونروا الخمس, وذلك بسبب تعنت المنظمة الأممية واصرارها على قلب المعايير.

وأشار إلى أن الإضراب عن العمل في مرافق الأونروا هو حماية للموظفين وخدمات اللاجئين, رغم علمنا بأن الظروف الحالية غير مناسبة.