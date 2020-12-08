اجمل رسائل تهنئة بالعام الجديد 2021 قوية وكلمات جامدة

أجمل رسائل العائلية والشبابية والأصدقاء لتهنئة بالعام الجديد 2021 , وحرص موقع فلسطين اليوم على وضع أقوى رسائل التهنئة بحلول العام الجديد الذي تحمل في مضمونها بالشعور الامل والتفاؤل والمحبة ، ويمكن للأشخاص أن يتراسلونها وتبادلونها فيما بينهم .

وفي هذه المقالة ، التي خصصناها عن رسائل التهنئة بالعام الجديد 2021 ، وفيها أقوى الجمل والعبارات والرسائل والجاهزة للإرسال ، ويفضل الاشخاص ارسالها في آخر شهر ديسمبر الحالي وبداية شهر يناير المقبل، أي مع بداية العام الجديد .

أجمل رسائل تهنئة بالعام الجديد 2021 :

كما وستتعرفون على تلك الرسائل في قالب جميل ورائع يسهل حفظها ونسخها على الهواتف لترسلوها بكل أريحية ، تابع المقالة .

يـــا رب إني استودعك أيامي انا ومن احب في هذا العام فـ جملها لي واجعل القادم من حياتنا أفضل وألطف.

لا تسافر وتترك الهوى زعلان .. ما تسوى الدنيا في غيابك .. أنت عيدي والقلب وكل الحبايب.

سنة حلوة على الغالي .. سنة حلوة على اللى ساكن قلبى وخيالي .. سنة حلوة يا جميل.

يحتفل العالم بالعام الجديد .. ويحتفل قلبى فيك كل عام وانت حبه الوحيد.

أجمل مسجات للتهنئة بالعام الجديد2021 للمخطوبين والمتزوجين :

مضت سنة واقبلت سنة وانت لي حبيب وغرام هالسنة وكل سنة.

اغار من الهدايا اللي تناظر هالعيون .. اغار من اللي يصافح ايدينك .. اغار منك عليك .. يابخت السنة اللي مرت وانت فيها .. ويابخت قلبٍ يحبك في سنة جديدة.

لاتسال الايام ليه عدت بسرعه .. اسال القلب ليه لما يلمحك دقاته تزيد فوق سرعتها سرعه .. كل عام وانت الحب.

ممنوع القمر ينشغل بغيري بعيد راس السنة .. انت لي وانا لك وعيدنا هاليوم عيدين.





رسائل قوية للتهنئة بالعام الجديد 2021 :

فكرت أهديك في السنة الجديدة عيوني لكن ترددت في اللحظة الأخيرة خفت أشتاقلك وما أقدر أشوفك.

أنا وقلبي فدى عيونك أنا تعودت على فنونك وما أبي سنة جديدة بدونك أبي أعيش روعة جنونك.

بنسيم الرحمه وعبير المغفرة وقبل الزحمة اقول كل عام وانت بخير.

بيننا غربــة وبعــــاد وفــراق يا ريت بالسنة الجديدة نجمع قلبين ونوفق راسين ونكون مثال أروع حبيبين.

أتحدى العالم وأنا معاك وقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي أنا و قلبي وروحي وإحساسي برضوا معاك.

عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر بعام 2021

سنة ورى سنة وحبي لك يزيد وما أدري هالسنة بشوفك ولا مكتوب أحبك من بعيد .

شهر12 بيغني – وشهر1 بيهني – وأنا من قلبي بدعيلك يارب في عام 2021 أشوفك متهنى.

تهنئة من الوريد الى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد كل عام انت سعيد وعمر مديد وبوسة الك يا أغلى حبيب.

تهنئة خاصة> الشوق يسبق خطوتي قبل لا أجيك والعين حنت قبل ينطق لساني ولهان كلي بالغلا جيت أهنيك وأزف لك أجمل وأرق التهاني

نظرا للإقبال الشديد على موبايلي العام الماضي مما ادى الى امتلاء الذاكره يسرني فتح باب أستقبال التهاني من اليوم كل عام وانتم بخير.