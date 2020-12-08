ميسي ورونالدو في مواجهة قد تكون الأخيرة لهما

يستضيف فريق برشلونة الإسباني منافسه يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الجولة الأخيرة في المجموعة السابعة بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا. في مباراة من المتوقع أن تكون الأخيرة التي تجمع ميسي ضد كريستيانو.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة ويوفنتوس، حيث سيلعب الفريقان على حصد نقاط المباراة الثلاث من خلال الدفع بتشكيلتهما الأساسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائي المميز ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجما برشلونة ويوفنتوس سيتواجدان في مباراة اليوم للمرة الأولى منذ رحيل رونالدو عن ريال مدريد صيف عام 2018.

وكانت مواجهة رونالدو وميسي من العناصر الأساسية للموسم الكروي، عندما كان رونالدو لاعبا لريال مدريد، وذلك خلال موقعة "الكلاسيكو" السنوية بالدوري الإسباني.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: ديست، آراخو، لينجليه، ألبا

خط الوسط: بيانيتش، دي يونج، كوتينيو

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جريزمان، بيدري

بينما جاءت تشكيلة يوفنتوس المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: بوفون

خط الدفاع: دي ليخت، دانيلو، بونوتشي، كوادرادو، ساندرو

خط الوسط: بنتاكور، رابيو، رامسي

خط الهجوم: موراتا، كريستيانو رونالدو

وحرم فيروس كورونا المستجد جماهير كرة القدم من الاستمتاع بمواجهة رونالدو وميسي في لقاء الذهاب بتورينو، بعد إصابة النجم البرتغالي وابتعاده عن اللقاء، الذي انتهى بنتيجة 2-0 لمصلحة النادي الكتالوني.

ولكن النجمين سيخوضان الموقعة المرتقبة، مساء الثلاثاء، لتحديد متصدر المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنبأ البعض في أن تكون مواجهة ميسي ورونالدو الأخيرة للنجمين العملاقين في عالم الكرة، وذلك بسبب كبرهما بالسن، ولعبهما في دوريين محليين مختلفين.

ومع بلوغ رونالدو لسن 35 عاما، وميسي لسن 33 عاماً، قد يشهد استاد "كامب نو" في برشلونة مساء اليوم، 90 دقيقة تاريخية، بين النجمين الأبرز في كرة القدم خلال القرن الحالي.

يذكر أن التعادل أو حتى الخسارة بنتيجة 0-1 أو 0-2، تكفي برشلونة لتصدر المجموعة، بينما يحتاج اليوفي للانتصار بنتيجة 3-0 أو 3-1 لخطف الصدارة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني يوفنتوس.