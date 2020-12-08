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بلدية دير البلح تدعو سفراء الاتحاد الأوروبي إلى دعم المشاريع الحيوية الهامة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:51 - 08 ديسمبر 2020
بلدية دير البلح تدعو سفراء الاتحاد الأوروبي إلى دعم المشاريع الحيوية الهامة بلدية دير البلح تدعو سفراء الاتحاد الأوروبي إلى دعم المشاريع الحيوية الهامة
تقارير
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دعا رئيس بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، دياب الجرو، اليوم الثلاثاء، وفد سفراء الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في دعم المشاريع الحيوية المشابهة لإنشاء محطة التحلية بالقطاع وتوسيعها لتشمل كافة المناطق ليستفيد منها أكبر عدد من السكان.

ورحب رئيس البلدية، بوفد سفراء الاتحاد الأوروبي الذي وصل للقطاع صباح اليوم  للاطلاع على حالة المشاريع في محاولة منهم لإيجاد التمويل الممكن لها.

ورافق رئيس البلدية الوفد في زيارته لمحطة التحلية المقامة على أراضي المدينة والتي تعد من أكبر المشاريع فيها، وأطلعهم على الخدمات المقدمة والتي يمكن تسخيرها للمانحين لخدمة الشعب الفلسطيني.

وتطرق خلال حديثه إلى حاجة القطاع إلى المياه وضرورة دعمه بالمشاريع التي تنتج مياه محلاة.

وأعرب عن أمله في الانتهاء من هذا المشروع المركزي الذي يغذي كافة مناطق القطاع بالمياه المحلاة خاصة في ضوء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وانتشار وباء كورونا  داخل المجتمع.

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