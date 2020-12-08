تعليم رام الله: تأجيل عقد "الدورة الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة

قرّرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، تأجيل عقد امتحان شهادة الثانوية العامة للعام 2020 في الدورة الثالثة "الاستكمالية" المُقرّر عقده السبت المقبل، إلى يوم الإثنين الموافق 21/12/2020.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "الدورة الاستكمالية" سيتم عقدها في تمام الساعة التاسعة صباحا في جميع المحافظات الشمالية والجنوبية وخارج الوطن.

ونوهت إلى أن التأجيل جاء بسبب قرار إغلاق المحافظات السبت المقبل، الذي صدر عن مجلس الوزراء يوم أمس؛ بسبب الحالة الوبائية الراهنة التي تمر بها المحافظات؛ نتيجة تفشي فيروس كورونا.