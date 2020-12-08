أقوى طريقة عمل حلوى ام علي المصرية اللذيذة في البيت

يبحث الناس على طريقة عمل حلوى ام علي اللذيذة على محرك البحث العالمي جوجل ، حيثُ شهد الموقع في الفترة الأخيرة ، تزايد في عمليات البحث عن حلوى ام علي التي تتماز بقوى طعمها اللذيذ والشهي كما استطاعت أن تنافس باقي الحلويات منها الشرقية والغربية .

وخصص موقع فلسطين اليوم هذه المقالة عن خطوات حلوى ام علي حتى يتسنى لكافة محبيها من اعدادها في مطبخ البيت لكل سهولة واريحية تامة ، كما يفضل جميع الفئات العمرية تناول حلوى أم علي لأنها سهلة البلع والمضغ والهضم ، فضلاً عن طعمها اللذيذ .

وسنتعرف معًا عن ابر مكونات حلوى ام علي وهي موجودة في كافة المحلات التجارية والمتاجر والأسواق وتعد رخصة الثمن ، وعن خطوات عملها ، تابع المقالة .

مكونات حلوى ام علي :

ثماني ملاعق كبيرة من الحليب المجفّف.

ربع كوب من الكاجو.

ربع كوب من اللوز المقشّر والمقسّم لأنصاف.

ربع كوب من الصنوبر المقشّر.

ربع كوب من الفستق الحلبي المقشّر.

خمسمئة غرام من عجينة الباف.

كوب من السكر.

ستة أكواب ونصف من الماء.

مئة وثلاثون غراماً من الزبدة.

علبة ونصف من القشطة.

أبرز خطوات عمل حلوى ام علي اللذيذة :

أولاً: في المرحلة الأولى من اعداد حلوى ام علي ، يترتب على المعد أم يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ثم عليه أن يفرد عجينة الباف ومدّها وتقطيعها لمكعبات ذات حجم متوسط.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من المرحلة الماضية ، قم بوضع قطع الباف في صينية الفرن إلى أن تتحمرّ لما يقارب الثلاثين دقيقة. إخراج الصينية من الفرن وترك القطع جانباً حتى تبرد قليلاً.

ثالثًا: وبعدها ، اضع الكاجو، واللوز، والصنوبر، والفستق الحلبي في الصينية، وإدخالها للفرن إلى تتحمّص ويتغيّر لونها وتركها جانباً. تذويب الحليب مع الماء بشكل جيّد في وعاء.

رابعًا: وفي مرحلة الرابعة ، على المعد أن يضع الحليب المذوّب، والقشطة، والسكر والزبدة في قدر، وتحريك المكوّنات على نار تكون خفيفة إلى أن يغلي مزيج القشطة، وتركه جانباً.

خامسًا: ثم ضعها في صينية البايركس، طبقة من المكسرات وتليها طبقة من رقائق الباف.

سادسًا: في المرحلة الأخيرة قم بسكب مزيج القشطة في صينية البايركس وإدخالها للفرن إلى أن يشتدّ قوام أم علي قليلاً وتصبح بعدها جاهزة للتقديم، مع إمكانية تزيين سطح الصينية بالمزيد من المكسرات.

ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا .