ممثل الاتحاد الأوروبي: سنحاول توفير لقاح كورونا لغزة

قدم ممثلو الاتحاد الاوروبي في الاراضي الفلسطينية، وعودا بتقديم مساعدات لسكان القطاع، من بينها تقديم لقاح فيروس كورونا.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، سفين كون فون بورغسدورف خلال مؤتمر صحفي بغزة: سنحاول إيصال لقاح كورونا إلى غزة خاصة لمن يعملون في الصفوف الأولى في الرعاية الطبية.

وأضاف: "جئنا لنقدم دعمنا للقضية الفلسطينية، ونسعى بشكل كامل لتحقيق الاستقرار الفلسطيني، وغزة جزء لا يتجزأ من فلسطين".

واكد سعى الاتحاد لضمان الحياة لكل فرد وشخص في غزة وتعزيز حقوق الإنسان والحق في الحياة والتعليم.

وغادر وفد الاتحاد قطاع غزة بعد زيارة استمرت لساعات زار خلالها المشفى الاوروبي جنوب قطاع غزة ومحطة تحلية المياه بدير البلح والتقى ممثلو المجتمع المدني بالقطاع.