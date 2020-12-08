الأطر الطلابية تطالب إدارة جامعة فلسطين بالتراجع عن قراراتها وفتح صفحات الطلبة

طالبت الأطر الطلابية بجامعة فلسطين، اليوم الثلاثاء، إدارة الجامعة بالتراجع الفوري عن قراراتها والاستجابة لمطالب الحركة الطلابية التي عبرت عنها من خلال تواصلها مع ادارة الجامعة ، وفتح الصفحات أمام جميع الطلبة، في ظل استمرار صعوبة الأوضاع المعيشية والاقتصاد بسكان غزة.

وأكد الأطر الطلابية في بيان لها، على ضرورة التخلي عن سياسة الابتزاز المالي للطلبة من خلال تحديد أوقات الامتحانات لإجبار الطلبة على الدفع لمبالغ كبيرة .

وشدّد على ضرورة مراعاة أوضاع الطلبة وشعبنا من خلال اعتماد سياسة التقسيط المريح للطلبة خصوصا في ظل جائحة كورونا .

وأوضحت أنها تواصلت مع ادارة الجامعة وطالبها بالتراجع عن هذا القرار ، مبينةً أنه ما زلت في حالة اجتماع مستمر لمتابعة هذه المشكلة التي لضمان عدم حرمان أي طالب فقير ومتعفف من حقه في تقديم الامتحانات والتقييمات .