13 حالة وفاة و1595 إصابة جديدة بكورنا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية " جنين (5)، نابلس (3)، طولكرم (1)، قلقيلية (1)، الخليل (1)، طوباس (1)، رام الله والبيرة (1)"، قطاع غزة (6).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (310)، جنين (127)، نابلس (263)، طولكرم (90)، رام الله والبيرة (202)، سلفيت (39)، قلقيلية (46)، طوباس (26)، بيت لحم (141)، ضواحي القدس (93)، أريحا والأغوار (14)، مدينة القدس (244).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (119)، جنين (146)، طولكرم (60)، رام الله والبيرة (152)، أريحا والأغوار (21)، سلفيت (20)، قلقيلية (37)، طوباس (99)، قطاع غزة (550)، مدينة القدس (228).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 85 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.