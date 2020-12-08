تعليم فلسطين يعلن تأجيل عقد "الدورة الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة

قرّرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تأجيل عقد امتحان شهادة الثانوية العامة للعام 2020 في الدورة الثالثة "الإستكمالية" المُقرّر عقده يوم السبت القادم 12/12/2020م.

وأوضحت التربية والتعليم، انها أجلت عقد الامتحان إلى يوم الاثنين 21/12/2020م، الساعة التاسعة صباحاً في جميع المحافظات الشمالية والجنوبية وخارج الوطن.

وأكدت أن هذا الإعلان جاء نظراً لقرار إغلاق المحافظات يوم السبت والذي صدر عن مجلس الوزراء بالأمس؛ بسبب الحالة الوبائية الراهنة التي تمر بها المحافظات؛ نتيجة تفشي فايروس كورونا.