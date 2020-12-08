أقوى تردد قناة مدرستنا المصرية الجديد 2021 وشاهد على اليوتيوب بث مباشر

تردد قناة مدرستنا المصرية الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات ، وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم المصرية قناة مدرستنا عبر البث الفضائي وذلك بعد أن فرضت جائحة "كورونا" على الطلبة والمدرسين وكافة المدارس تعليق التعليم الوجاهي واستبداله بالتعليم عن بعد أو الالكتروني.

وفي هذه المقالة ، فقد حرص موقع فلسطين اليوم على نشر تردد قناة مدرستنا الجديد بعدما تزايدت عمليات بحث الأهالي والطلبة في مصر عنه عبر موقع جوجل الشهير .

وسجلت قناة مدرستنا التعليمية المصرية ملايين المشاهدات على شاشتها ، إذ تعرض الفضائية كافة الدروس والمناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية بطريقة سهلة ومبسطة للغاية .

وزارة التربية والتعليم أسست قناة مدرستنا في إحدى مسارتها الجديدة التي أطلقتها إلى جانب منصات الإنترنت التابعة للوزارة للتغلب على انتشار فيروس كورونا وتعميم نظام التعلم عن بعد في المراحل التعليمية المختلفة .

مزايا قناة مدرستنا التعليمية :

ومن مزايا تردد قناة مدرستنا أنها تتكون من قناة متخصصة في بث البرامج التعليمية لرياض الأطفال وطلاب المراحل الابتدائية المختلفة .

كما أن الفضائية التعليمية مخصصة لطلاب المدارس الثانوية ، لتسهيل وصول الطلاب إلى الدورات والمناهج التعليمية في ظل انتشار فيروس كوفيد 19 .

مواعيد دروس البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية على قناة مدرستنا :

أولاً: مواعيد دروس الصف الرابع الابتدائي من يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، والإعادة يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020.

ثانيًا: مواعيد دروس الصف الخامس الابتدائى من يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، والإعادة يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020.

ثالثًا: مواعيد دروس الصف السادس الابتدائى من يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، والإعادة يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020.

تعرف على مواعيد دروس البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية على قناة مدرستنا :

أولاً: مواعيد دروس الصف الأول الإعدادي من يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، والإعادة يوم السبت 14 نوفمبر 2020.

ثانيًا: مواعيد دروس الصف الثاني الإعدادي من الأحد 8 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، والإعادة يوم السبت 14 نوفمبر 2020.

ثالثًا : مواعيد دروس الصف الثالث الإعدادي من يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، والإعادة يوم السبت 14 نوفمبر 2020.

تردد قناة مدرستنا التعليمية المصرية الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات :

اسم القمر : نايل سات.

التردد: 12303.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

وزير التربية والتعليم في مصر د. طارق الشوقي ، أكد عبر صفحته الشخصية على منصة فيسبوك، أن وزاته أضافت الحلقات التعليمية التي يقدمها مدرسين أكفاء في المواد المختلفة والمتابعة عن طريق المراجعة الأسبوعية وتقديم شرح لمعرفة كيفية حل الاختبارات التي تقيس مخرجات التعلم.

وأوضح الوزير شوقي، أن قناة مدرستنا تقدم شرح لمناهج المرحلة الثانوية، كما يتم إتاحة الفيديوهات عبر اليوتيوب.

وأشار إلى أن وزاته أطلقت العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية المختلفة حديثًا لضمان استمرار عملية التعليم التي علقتها جائحة كورونا.

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