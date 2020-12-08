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اسماء القرعة العلنية لقروض الزواج بغزة لعدد 70 مستفيد للإعمار من 28 -35

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:02 - 08 ديسمبر 2020
الهيئة العامة تنشر اسماء القرعة العلنية لقروض الزواج لعدد 70 مستفيد للإعمار من 28 -35 الهيئة العامة تنشر اسماء القرعة العلنية لقروض الزواج لعدد 70 مستفيد للإعمار من 28 -35
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أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة ، اليوم الثلاثاء، عن أسماء القرعة العلنية لقروض الزواج إعلان ٣/٢٠٢٠ لعدد ٧٠ مستفيد، من صندوق دعم الشباب الفلسطيني.

وأوضحت الهيئة، أن المستفيدين لقروض الزواج من فئة الاعمار من ٢٨ -٣٥ عامًا.

وجرى أعضاء الهيئة العامة، القرعة هذه الدورة للفئة العمرية من (28 – 35) عاماً، وهو الإجراء الذي اتخذته إدارة الصندوق لإتاحة الفرصة لهذه الفئة العمرية في دورة واحدة سنوياً.

 وستشمل الدورات اللاحقة الفئة العمرية الأقل من (22- 35) عاماً.

وأوضحت أن القرض يوفر مبلغ (2000) دولار، على أن تسدد شهرياً على أقساط بدون أي فوائد بقيمة (50) دولار، تخفيفاً على الشباب في ظل الظروف الصعبة.

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