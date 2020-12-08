اسماء القرعة العلنية لقروض الزواج بغزة لعدد 70 مستفيد للإعمار من 28 -35

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة ، اليوم الثلاثاء، عن أسماء القرعة العلنية لقروض الزواج إعلان ٣/٢٠٢٠ لعدد ٧٠ مستفيد، من صندوق دعم الشباب الفلسطيني.

وأوضحت الهيئة، أن المستفيدين لقروض الزواج من فئة الاعمار من ٢٨ -٣٥ عامًا.

وجرى أعضاء الهيئة العامة، القرعة هذه الدورة للفئة العمرية من (28 – 35) عاماً، وهو الإجراء الذي اتخذته إدارة الصندوق لإتاحة الفرصة لهذه الفئة العمرية في دورة واحدة سنوياً.

وستشمل الدورات اللاحقة الفئة العمرية الأقل من (22- 35) عاماً.

وأوضحت أن القرض يوفر مبلغ (2000) دولار، على أن تسدد شهرياً على أقساط بدون أي فوائد بقيمة (50) دولار، تخفيفاً على الشباب في ظل الظروف الصعبة.