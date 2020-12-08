ترامب يحتكر لقاح كورونا ويمنع توزيعه لدول العالم لنصف عام

من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، على أمر تنفيذي يضمن حصول جميع الأمريكيين على لقاح فيروس كورونا قبل أن تبدأ الحكومة الأمريكية في مساعدة الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وقال مسؤولون كبار في إدارة ترامب لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس سيعيد التأكيد للشعب الأمريكي على أن الأولوية هي لنهج "أمريكا اولاً"، خلال قمة اللقاح في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

وتأتي أخبار الأمر التنفيذي قبل أيام فقط من اجتماع إدارة الغذاء والدواء يوم الخميس بشأن طلب شركتي فايزر وبايوتيك للحصول على تصريح طارئ للقاح فيروس كورونا، بعد ثلاثة أسابيع من تقديم الشركات للحصول عليه، كما تخطط إدارة الدواء للاجتماع في 17 ديسمبر لمناقشة لقاح موديرنا.

وأكد مصدر قريب من فريق العمل المعني بفيروس كورونا في البيت الأبيض، وفقاً لتقرير فوكس نيوز، أن الترخيض قد يأتي في وقت مبكر من يوم الجمعة.

وأكد مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن الأولوية هي التأكد من توزيع اللقاحات على الأمريكيين قبل شحنها إلى جميع دول العالم.

وبموجب هذا الأمر التنفيذي، فإنه من غير المتوقع أن تحصل دول العالم على مساعدة من الولايات المتحدة بشأن اللقاحات قبل اواخر الربيع وأوائل الصيف القادم، بما في ذلك شركاء واشنطن.

وقال مسؤول أمريكي إن الأمر التنفيذي واضح في توزيع اللقاحات على الشعب الأمريكي قبل العمل مع الشركاء والحلفاء لتوفير الوصول إلى اللقاح.