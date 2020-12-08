كورونا فلسطين.. تسجيل 19 حالة وفاة و1595 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 19 حالة وفاة و1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس والضفة المحتلة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أن الصحة سجلت 13 حالة وفاة في الضفة الغربية " جنين (5)، نابلس (3)، طولكرم (1)، قلقيلية (1)، الخليل (1)، طوباس (1)، رام الله والبيرة (1)"، قطاع غزة (6).

وبيّنت الكيلة، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (310)، جنين (127)، نابلس (263)، طولكرم (90)، رام الله والبيرة (202)، سلفيت (39)، قلقيلية (46)، طوباس (26)، بيت لحم (141)، ضواحي القدس (93)، أريحا والأغوار (14)، مدينة القدس (244).

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وذكرت الكيلة، أن عدد المرضى في العناية المكثفة 85 مصابًا ، فيما وصل عدد المصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي 25 حالة، فيما بلغت عدد الفحوصات 5171.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (119)، جنين (146)، طولكرم (60)، رام الله والبيرة (152)، أريحا والأغوار (21)، سلفيت (20)، قلقيلية (37)، طوباس (99)، قطاع غزة (550)، مدينة القدس (228).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 85 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.