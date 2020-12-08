علماء السودان يجددون رفضهم للتطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي

جدد الرئيس السابق لهيئة علماء السودان محمد عثمان صالح، اليوم الثلاثاء، تأكيده على تطبيع بعض الدول العربية مع الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة مقاومته ومقاومة (إسرائيل).

جاء كلمة محمد صالح خلال أعمال المؤتمر الافتراضي والفضائي لاتحاد علماء المقاومة في الذكرى الـ33 لانتفاضة الحجارة الاولى بعنوان: "انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية"،.

واعتبر صالح، استجابة الحكام "الضعفاء" للأعداء جعل المنطقة تعيش آتون الصراعات، وتابع بالقول: "الآن يرفعون شعارات التطبيع، وهو في حقيقة الأمر هو تطويع وليس تطبيع".

وأوضح أن "الشعوب العربية تنتظر من العلماء ان يقودوا الأمة وجمع صفوفهم وكلمتهم. الأمة بخير ولكنها بحاجة القيادة تقودها الى برّ الأمان".

وفي شهر أكتوبر، أعلنت الامارات والبحرين تطبيعها مع (إسرائيل)، متجاهلةً كافة الردود والغضب العربي والفلسطيني.

ووقعت تلك الدول العديد من الاتفاقيات الثنائية مع حكومة الاحتلال، منها في القضايا الاستثمار والاقتصاد وتبادل الوفد الرسمية الزيارات والسياحة.