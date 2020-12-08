داخلية غزة تنشر متابعتها لإجراءات السلامة والوقاية من فيروس "كورونا"

نشرت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، ملخص إجراءات الأجهزة الشرطية بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا، للمحال والمنشآت التجارية والمركبات والمواطنين، خلال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الداخلية، أنها حررت 276 مخالفة لمركبات لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين والركاب، كما حررت 222 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي.

وأوضحت أن الشرطة حجزت 15 مركبة أخرى تكررت مخالفتها، وأغلقت131 محلاً ومنشأة، لمخالفة إجراءات الوقاية والسلامة.

وبيّنت أنها أوقفت 38 من أصحاب المحال والمنشآت تكررت مخالفاتهم، وتوقيع 20 تعهدًا بحق آخرين بعدم تكرارها، كما أوقفت 163 مواطنًا مخالفًا لحظر التجوال المسائي، وتوقيع تعهدات بحقهم.

وأشارت إلى ان أنهت 39 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، بينها أفراح وبيوت عزاء.