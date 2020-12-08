تفاصيل وفاة مواطن من غزة بعد عودة كورونا له مرة ثانية خلال شهرين

قال رئيس لجنة طوارئ محافظة غزة د. محمد أبو سلمية ان هناك حالة وفاة لمواطن ( 63 عام) أصيب للمرة الثانية بفيروس كورونا، موضحاً ان المريض ظهرت عليه أعراض بسيطة في الإصابة الأولى، ثم تدهورت حالته الصحية بعد شهرين وتبين أنه مصاب مرة أخرى بكورونا.

وتابع في حديثٍ لإذاعة صوت القدس لم تنجح إجراءات الطاقم الطبي في منع تدهور الحالية الصحية لهذا المواطن بعد رجوع الفيروس له مرة أخرى.

وقال انه تم اجراء أكثر من عملية فحص للمواطن لأكثر من مرض مثل الخنازير والطيور, تبين بعد ذلك أنه مصاب بفيروس كورونا وهذا مؤشر خطير ، معتبراً انه يتم التعامل مع جميع المواطنين كأنهم مصابون بفيروس كورونا, والوضع الصحي خطير ويجب أخذ الاحتياطات وإجراءات السلامة بكل جدية.

وبين انه تم تشكيل لجنة في وزارة الصحة بغزة لمتابعة حالة المواطن, حول كيفية رجوع الإصابة بالفيروس مرة أخرى.

وحول التحويلات الطبية أوضح ابو سلمية انها عادت بنسبة 70% إلى عهدها السابق، والمرضى المسافرون عبر معبر بيت حانون يمكنهم معرفة نتائج الفحص لكورونا عبر هواتفهم المحمول.