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الشيخ الهميم: ليس لأي مسلم ان يستسلم للمشروع الصهيوني

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:09 - 08 ديسمبر 2020
عبد اللطيف الهميم عبد اللطيف الهميم
تقارير
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أكد الرئيس السابق لديوان الوقف السني في العراق الشيخ عبد اللطيف الهميم أن "المشروع الصهيوني يعيش لحظة انتصاره بالتطبيع."

قال الرئيس السابق لديوان الوقف السني في العراق الشيخ عبد اللطيف الهميم أن "المشروع الصهيوني يعيش لحظة انتصاره بالتطبيع،" مشيراً إلى أنه "ليس لأي مسلم ان يستسلم للمشروع الصهيوني."

جاء ذلك في كلمة له خلال أعمال المؤتمر الافتراضي والفضائي لاتحاد علماء المقاومة في الذكرى الـ33 لانتفاضة الحجارة الاولى بعنوان: "انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية"، اليوم الثلاثاء.

وأكد الشيخ الهميم أنه "ستبقى فلسطين وانتفاضتها الشهادة والشاهدة على البطولة في عيون الأمهات"، مشيراً إلى أن "الشباب حطموا بصدورهم العارية أسطورة الوحش المخيف."

وأكد أنه "ستظل هذه الانتفاضة تضيء العالم الانساني كله بملامحها المشرقة والمتوهجة بدم الشهادة.

 

 

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