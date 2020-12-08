الوفود الأوروبية تتفقد المستشفيات والمشاريع.. وهذا سبب الزيارة !

تفقد ظهر اليوم الثلاثاء 8/12/2020، وفد سفراء الدول الأوروبية الذي وصل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون العديد من المستشفيات والمشاريع الحيوية، واطلع على الأوضاع الإنسانية في ظل جائحة كورونا.

ووصل وفد السفراء للقطاع في زيارة تعد الأولى من نوعها منذ عام 2016 بشكل جماعي.

وذكرت مصادر عبرية، أن الغرض من الزيارة هو فحص حالة المشاريع في قطاع غزة أثناء محاولة الترويج وإيجاد تمويل ممكن لها.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، أن الوفد الرسمي من الاتحاد الأوروبي يضم 20 سفيرا من دول الاتحاد، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ العام 2016.

وبحسب تصريح إذاعي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" قال عثمان:"إن سفراء وممثل الاتحاد الأوروبي يزوروا القطاع باستمرار ولكنها المرة الأولى منذ سنوات التي ستكون زيارة جماعية.

وقال عثمان:"إن هذه الزيارة تأتي لدعم القطاع و التأكيد على أن القطاع و الوضع في القطاع هي على أجندة الاتحاد الأوروبي."

وبحسب عثمان فإنه الوفد الأوروبي سيزور المستشفى الأوروبي في القطاع، ويلتقي بممثل المنظمة الصحة العالمية وممثل القطاع المدني و ممثلي القطاع الخاص و يناقش معهم الأوضاع الصحية والوضع الوبائي بالقطاع، وأثارها على كل القطاعات وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي تعزيز الدعم و تقديم مساعدات أكثر ونقل الصورة لكل العواصم الأوروبية.

جدير بالذكر، أن الأوضاع الصحية على خلفية انتشار فيروس كورونا تنذر بالأسوأ في أي لحظة، خاصةً مع ضعف قدرة النظام الصحي على مواجهة هذه الأزمة بسبب النقص الكبير والمزمن في الاحتياجات الصحية وخاصة المتعلقة بمواجهة الوباء، سواء بسبب معيقات الاحتلال أو التمويل اللازم لشراء هذه الاحتياجات.









