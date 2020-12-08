ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

المفتي حسون: عندما تضيع بوصلة المقاومة يسارع البعض للتطبيع

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:50 - 08 ديسمبر 2020
المفتي أحمد حسون المفتي أحمد حسون
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

قال مفتي الجمهورية السورية، الشيخ أحمد بدر الدين حسون اليوم الثلاثاء 8/12/2020 أن "البعض تراكض للتطبيع مع من لم يجنح للسلم،" وأضاف أنه "عندما تضيع بوصلة المقاومة يسارع البعض للتطبيع."

وأضاف الشيخ حسون، في كلمة له خلال أعمال المؤتمر الافتراضي والفضائي لاتحاد علماء المقاومة في الذكرى الـ33 لانتفاضة الحجارة الاولى بعنوان: "انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية"، أنه "اذا كنا نحتضن المقاومة حقا فلماذا لا نغلق سفارات العدو؟".

كما طالب المفتي حسون ، أن يكون هذا اللقاء "مراجعة وان نصدق مع شعوبنا."

الأكثر مشاهدة

متعلقات