المفتي حسون: عندما تضيع بوصلة المقاومة يسارع البعض للتطبيع

قال مفتي الجمهورية السورية، الشيخ أحمد بدر الدين حسون اليوم الثلاثاء 8/12/2020 أن "البعض تراكض للتطبيع مع من لم يجنح للسلم،" وأضاف أنه "عندما تضيع بوصلة المقاومة يسارع البعض للتطبيع."

وأضاف الشيخ حسون، في كلمة له خلال أعمال المؤتمر الافتراضي والفضائي لاتحاد علماء المقاومة في الذكرى الـ33 لانتفاضة الحجارة الاولى بعنوان: "انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية"، أنه "اذا كنا نحتضن المقاومة حقا فلماذا لا نغلق سفارات العدو؟".

كما طالب المفتي حسون ، أن يكون هذا اللقاء "مراجعة وان نصدق مع شعوبنا."