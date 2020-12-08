أمين المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب: القضية الفلسطينية تعبر عن حياة امتنا الإسلامية

أمين المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب: القضية الفلسطينية تعبر عن حياة امتنا الاسلامية

قال امين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الشيخ حميد شهرياري اليوم الثلاثاء 8/12/2020 أن "القضية الفلسطينية تعبر بدقة عن حياة امتنا الاسلامية."

وفي كلمة له خلال أعمال المؤتمر الافتراضي والفضائي لاتحاد علماء المقاومة في الذكرى الـ33 لانتفاضة الحجارة الاولى بعنوان: "انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية"، اليوم الثلاثاء، قال الشيخ حميد شهرياري أن "علماء المقاومة هم علماء بث الحياة في جسد المجتمع... الجبهة التي تعادي علماء المقاومة هي جبهة تمزيق."

وأضاف أن "صوت التقريب والوحدة يرتفع كلما ارتفع صوت المقاوم.. وان اي خطوة نحو الذل والاستسلام تجر الى العار."