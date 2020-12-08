الزهار: تطوير ادوات الصراع من الحجر الى الصاروخ لن تتوقف حتى ازالة الاحتلال

قال عضو القيادة السياسية في حركة حماس، محمود الزهار اليوم الثلاثاء 8/12/2020، أن "غزة تشكل الانموذج الذي طرد الاحتلال الصهيوني" ،موضحاً أن "تطوير ادوات الصراع من الحجر الى البندقية والصاروخ لن تتوقف حتى ازالة الاحتلال."

وفي كلمة له خلال أعمال المؤتمر الافتراضي والفضائي لاتحاد علماء المقاومة في الذكرى الـ33 لانتفاضة الحجارة الاولى بعنوان: "انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية"، اليوم الثلاثاء، قال الزهار أن "الاعداء تكالبوا اليوم على المقاومة التي تقف بوجه الصهيونية بكل اشكالها،" وأن "غزة تشكل الانموذج الذي طرد الاحتلال الصهيوني."

وأوضح أن "الحجر الذي قذفته المقاومة وقع في قلب الاحتلال الصهيوني وتم طرده من قطاع غزة،" مشيراً إلى أن "غزة تقف اليوم شامخة بوجه الاحتلال الصهيوني الذي يتلقى منها الرد على كل عدوان."

وأكد الزهار أنه "هناك اشارات واضحة لمعركة التحرير... اننا على موعد مع ثورة حضارية جديدة وسقوط الكيان الصهيوني."