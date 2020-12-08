رضوان : انتفاضة الحجارة نقطة فارقة في الصراع مع العدو الصهيوني

أكد إسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس في الذكرى الثالثة والثلاثين لانتفاضة الحجارة ان انتفاضة الحجارة جاءت رداً على الظلم والاضطهاد والقتل والتشريد والاحتلال والتمييز العنصري وتهويد المقدسات وكانت جريمة المستوطن الذي دهس أربعة من عمال غزة هي الشرارة التي أشعلت الانتفاضة.

واعتبر رضوان ان انتفاضة الحجارة نقطة فارقة في الصراع مع العدو الصهيوني ومحطة مهمة من محطات المقاومة الشعبية وأكدت على حيوية شعبنا وتمسكه بالثوابت ورفضه الظلم والاحتلال.

وشدد رضوان على تمسك الحركة بالثوابت الوطنية فلسطين من بحرها إلى نهرها والقدس العاصمة الأبدية لفلسطين وحق العودة وتحرير الأسرى وخيار المقاومة ، مؤكداً على ضرورة تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية فهي فريضة شرعية وضرورة وطنية لمواجهة صفقة القرن وضم الأراضي والهرولة والتطبيع مع الاحتلال.

واعتبر ان رفضنا للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني لأنه خيانة للقضية والأمة ويجرئ الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا.

وجدد تأكيده على استمرار المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين.