الشيخ قاسم: أنظمة الخليج لم تكن يوماً مع فلسطين ويجب أن نزداد تجهيزاً لنحقق توازن الردع

شدد نائب الأمين العام لحزب الله ​الشيخ نعيم قاسم اليوم الثلاثاء 8/12/2020، على أن "أمتنا هي أمة الخير، وهي ملتفة حول القضية الفلسطين​ية و​القدس، وعلى الرغم من حجم التآمر منذ ​وعد بلفور​ عام 1917، فإن الأجيال المتتالية تؤيد تحرير فلسطين وتضحي من أجلها وقدمت الغالي والنفيس لتبقى فلسطين عزيزة كريمة تسلك درب الحرية و​الحياة".

وفي كلمة له خلال أعمال المؤتمر الافتراضي والفضائي لاتحاد علماء المقاومة في الذكرى الـ33 لانتفاضة الحجارة الأولى بعنوان: "انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية"، أشار الشيخ قاسم إلى أن "هذا ​الشباب​ الأصيل من المسلمين والمسيحيين والشعب المجاهد في فسلطين وعلى امتداد ​العالم الاسلامي​ والعربي نجده يقاتل ويعمل ويؤيد من أجل قضية الحق".

وأكد الشيخ قاسم، أن "أنظمة ​الخليج​ لم تكن يوما مع فلسطين ولذا لم تدعم يوما مقاومتها وانما كانت تدعم خطوات التسوية والتنازل وتستخدم أموالها لشراء الذمم للتخلي عن القضية ودعم الاستكبار العالمي"، معتبراً أن "التطبيع كشف المستور وأظهر الخونة وأبرز المقاومين والداعمين ولم يعد الموقف ​الرمادي​ موجوداً، ورأينا كيف سعت الأنظمة الدكتاتورية في ​البحرين​ و​الإمارات​ والسوادن و​السعودية​ الى الموقف الخياني اتجاه قضية ​الإنسان​".

وقال:"هرولوا من أجل كراسيهم وطعنوا القضية الفلسطينية، ولكن هناك ايجابيات وهي أن لا ينخدع المقاومون بالمستسلمين والمخادعين، ومن السلبيات المزيد من الضغط على فلسطين وداعميها".

ولفت إلى أنه "بعد التطبيع أصبحت المواجهة مكشوفة بين محور ​أميركا​ و​إسرائيل​ وأتباعهما، ومحور المقاومة وعلى رأسه ​إيران​، ولم يعد بالإمكان أن يكون أي واحد أو جماعة في المنطق الرمادية، ولا خيار إلا أن يكون أحدنا في أحد هذين المحورين، ونحن نؤكد أننا في محور المقاومة"، مبينا أن "المواجهة بين المحورين غير متكافأة عسكريا وماديا وعدديا واعلاميا، ومع ذلك يوجد صمود وتصميم على استمرارية الجهاد وتحرير فلسطين والمنطقة".

وسأل نائب الأمين العام لحزب الله، "هل يكون مشروعا أن يجمعوا قواهم بقيادة أميركا تارة بعنوان التحالف وأخرى بعنوان ​المجتمع الدولي​ ضد ​سوريا​ و​العراق​ وأفغانستان وفلسطين و​لبنان​ و​ايران​، دعما لشرعنة وقوة الكيان الإسرائيلي على حساب شعوب المنطقة ودولها وليس مشروعا لنا أن نتحالف كمحور للمقاومة لندافع عن حقنا؟"، مشددا على أنه "يجب أن نتحالف ونعلن هذا التحالف لأن نعمل مجتمعين نحو القدس وفلسطين لنحصل على أرضنا واستقلالنا وكرامتنا".

وتابع قائلاً، "إسرائيل عقبة أمام التنمية والاستقرار، تحمل تاريخا وحاضرا مليئا بالجرائم والقتل والفوضى والتخريب ولا يمكن أن تستقر المنطقة والعالم بوجود ​اسرائيل​"، مؤكدا "أننا يجب أن نزداد قوة وتجهيزا في لبنان وفلسطين والمنطقة لنحقق توازن الردع الذي يؤمن الدفاع والانتصار، وسنعمل بكل قوتنا لنكون أقوى عسكريا وماديا وسياسيا واعلاميا وسنتعاون مع كل الشرفاء لنكون في الخندق المتقدم وسندعم فسلطين وأهلها".