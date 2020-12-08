صحة غزة : 6 وفيات ولا إصابات لعدم إجراء فحوصات و153 حالة خطيرة

اعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء 8/12/2020 ، عن تسجيل 6 وفيات ، دون تسجيل أي إصابات لعدم اجراء فحوصات خلال ال 24 ساعة الماضية بسبب تأخر وصول مواد الفحص للمختبر المركزي بعد توقفه ليومين.

وقالت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 372 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 153 حالة.

وبينت الصحة ان عدد المتعافين اليوم 550 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ليرفع اعداد المتعافين ل15346 حالة .

وأشارت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين 25592 اصابة ، إجمالي الحالات النشطة 10091 حالة ، واجمالي الوفيات 155 حالة وفاة.