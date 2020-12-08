شركة "فايزر تطلق تحذيرا وصف بالخطير بشأن اللقاح

أطلقت شركة "فايزر" الأمريكية، اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر/كانون الأول، تحذيرا وصف بالخطير للإدارة الأمريكية، من أن مخزون لقاح فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بدأ ينفد.

وأخطرت شركة فايزر الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنها لن تتمكن من توفير عدد كبير من الجرعات الإضافية من اللقاح ضد فيروس كورونا حتى نهاية حزيران/يونيو أو تموز/يوليو، حيث اشترت دول أخرى معظم الاحتياطيات.

وبينت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، بأن هذا يعني أن الحكومة الأمريكية قد لا تكون قادرة على زيادة إمدادات لقاح فايزر بالسرعة المتوقعة ، وإذا كانت السلطات الأمريكية ستكون قادرة على الالتزام بالجدول الزمني وتطعيم معظم سكان البلاد بحلول نهاية الربيع أو أوائل الصيف.

هذا وأبرمت الحكومة الأمريكية اتفاقية مع شركة الأدوية الأمريكية "بي فايزر" وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "بو إن تيك"، لشراء ما يصل إلى 600 مليون جرعة لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد الذي طورته الشركتين.

وبموجب الاتفاقية، بعد تلقي أول 100 مليون جرعة، ستدفع الحكومة الأميركية للشركتين 1.95 مليار دولار.

وبموجب شروط الاتفاقية، "يمكن للولايات المتحدة أيضًا شراء ما يصل إلى 500 مليون جرعة إضافية".