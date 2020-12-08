النخالة:الانفلات العربي الخليجي تجاه العدو حطم كل المعايير الأخلاقية والدينية والوطنية

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة اليوم الثلاثاء، 8/12/2020، أن ثلاثة وثلاثين عامًا تمر اليوم على الانتفاضة الفلسطينية الأولى، ومنذ ذلك التاريخ جرت أحداث كثيرة وكبيرة، لم تنتهِ تداعياتها حتى اللحظة التي يعلن فيها العدو القدس عاصمة له.

وأضاف أن الضفة الباسلة امتلأت بعقد الاستيطان القاتلة، وما زال اتفاق "أوسلو" يفعل فعله، ويترك آثاره على الشعب الفلسطيني في كل المجالات.

جاء حديث القائد النخالة، خلال مؤتمر "الوعد الحق 6"، الذي يعقده الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، في الذكرى الثالثة والثلاثين لاندلاع انتفاضة الشعب الفلسطيني الأولى، "انتفاضة الحجارة العظيمة"، بعنوان " الوعد الحق "6"""انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية".

يشار إلى أن المؤتمر يُعقد في ظروف وباء كورونا افتراضياً وفضائياً، بالتزامن مع عددٍ من العواصم العربية والإسلامية، وبمشاركة عددٍ كبير من المحطات الفضائية، ووسائط التواصل الاجتماعي، وبرامج الحوار الاليكترونية الجديدة، وذلك يومي والثلاثاء والأربعاء الموافق 8 و9 ديسمبر/كانون أول 2020.

يتبع