رئيس اتحاد علماء المسلمين: غزة التي انطلقت منها الحجارة تنطلق منها الصواريخ اليوم

أكد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود اليوم الثلاثاء 8/12/2020 في افتتاح مؤتمر "إنتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية انه بعد 33 عاما على انتفاضة الحجارة اثبتت ان الحجارة اقوى من الرصاصة وان الايمان بالمستقبل اقوى من الوعود الزائفة.

وقال الشيخ ماهر حمود "نرى اليوم سقوط اتفاق اوسلو والاعلان عن نهايته من قبل من بدأ به ، مشدداً على انه لابد ان ندين كل اشكال التطبيع كون ان التطبيع انتجته نفوس مريضة وعقول غبية وانظمة عميلة .

وشدد الشيخ حمود على ان غزة التي انطلقت منها الحجارة تنطلق منها الصواريخ اليوم ، موضحاً ان مقاومتنا تزداد رسوخا يوما بعد يوم في مواجهة التطبيع الذي جاء نتيجة فشلهم

في عدوان تموز 2006 .وفي المؤامرات على المقاومة وتفعيل المذهبية في العالم الاسلامي من خلال المؤامرة على سوريا التي دعمت المقاومة .

وتابع :الأميركي قالها بالفم الملآن بانهم دفعوا مليارات لتشويه صورة المقاومة وضرب العراق وليبيا وسوريا.