تحميل رواية ما وراء الطبيعة كاملة pdf

تحميل رواية ما وراء الطبيعة كاملة ومجاناً pdf من الروايات التي حظيت باهتمام بالغ لدى القراء، خاصةً أنها تحمل قصص وأساطير مشوقة كتبها الأديب المصري المشهور أحمد خالد توفيق ونالت على اهتمام الملايين حول العالم.

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رواية ما وراء الطبيعة كاملة

ورواية ما وراء الطبيعة من تأليف وكتابة الكاتب أحمد خالد توفيق مصري الجنسية يعمل مؤلف وروائي وطبيب بنفس الوقت ولد في 10 يونيو من عام 1962، ويعتبر من أشهر الكتاب في مجال أدب الرعب وأدب الشباب. ولد في مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية في مصر. متزوج وأب لطفلين هما محمد (12 سنة) ومريم (8 سنوات).

تخرج مؤلف رواية ما وراء الطبيعة أحمد خالد توفيق من كلية الطب في جامعة طنطا عام 1985 م وحصل على الدكتوراه في طب المناطق الحارة عام 1997 م. يقدم أحمد خالد توفيق ستة سلاسل للروايات وصلت إلى ما يقرب من 236 عددا، وقد قام بترجمة عدد من الروايات الأجنبية ضمن سلسلة روايات عالمية للجيب. كما قدّم الترجمة العربية الوحيدة لرواية نادي القتال (fight club) للروائي الأمريكي تشاك بولانيك. كما أن له بعض التجارب الشعرية. وتُوفى عن عمر يناهز 55 عامًا أثر أزمة صحية ألمت به.

تحميل رواية ما وراء الطبيعة كاملة

حققت سلسلة روايات ما وراء الطبيعة نجاحات كثيرة حول العالم، حيث يرغب الكثير من القراء بتحميلها وقراءتها والاستمتاع فيها, في هذه السلسلة سوف تحصل على الكثير من المواقف والعبر والمواعظ المميزة التي تلزمك في الكثير من الأمور الحياتية.

ومن أهم الكتب الموجودة في سلسلة روايات ما وراء الطبيعة كتاب مصاص الدماء وأسطورة الرجل الذئب و أسطورة النداهة أسطورة وحش البحيرة و أسطورة آكل البشر و أسطورة الموتى الأحياء أسطورة راس ميدوسا و أسطورة حارس الكهف و أسطورة أرض أخرى و أسطورة لعنة الفرعون والكثير من الكتب والمؤلفات المختلفة الأخرى.

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