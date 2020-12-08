الاحتلال يهدم بركسا ويستولي على خيمة في المغير

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء8/12/2020 ، بركسا لتربية الماشية، واستولت على خيمة في منطقة القبون شرق المغير شمال شرق رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا ، إن قوات الاحتلال داهمت المنطقة المذكورة، وهدمت بركس أغنام، واستولت على خيمة، تعودان للمواطن حسن أبو الكباش.

يذكر أن قرية المغير تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، كونها قريبة من بلدة كفر مالك شرق رام الله، والتي ينوي الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضيها.

وتشهد القرية مواجهات مع الاحتلال بين فينة وأخرى، ومؤخرا استشهد الطفل علي أبو عليا (13 عاما) برصاص قوات الاحتلال، وسط تنديدات محلية ودولية مطالبة بضرورة توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، لا سيما الاطفال.