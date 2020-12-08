عطايا: مؤتمر علماء المقاومة بالتزامن مع ذكرى انتفاضة الحجارة يؤكد أن الكلمة بيد شعبنا

أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان احسان عطايا اليوم الثلاثاء 8/12/2020 ، ان المؤتمر العلمائي المقرر عقده اليوم لعلماء المقاومة يؤكد ان العلماء المسلمين يرفعون صوتهم عالياً من أجل نصرة القضة الفلسطينية ونصرة المسجد الاقصى الذي لازال يُنتهك ، مشدداً على انه يجب على علماء الامة ان يأخذوا دورهم وان يساهموا في استنهاض المسلمين لرفع منسوب الوعي.

وقال عطايا خلال تصريحات له في الذكرى ال33 لانتفاضة الحجارة ان تزامن المؤتمر مع انتفاضة الحجارة ليؤكد ان الكلمة الفصل في موضوع فلسطين بيد الشعب الفلسطيني الذي يضحى حتى العودة الى دياره ويعيد حقوقه المسلوبة ، وهو من يقود مشروع المقاومة ضد هذا الاحتلال.

وبين عطايا ان التطبيع وتوقيع اتفاقيات والهرولة نحو الاحتلال تحمل مؤشرات خطيرة ، رغم ان محور الحق والمقاومة يواصل العمل ضد محور الباطل ، مشيراً الى الدول المطبعة التي تتدعي دعمها ومؤازرتها للشعب الفلسطيني, هي في الواقع تنافق في دعمها للشعب الفلسطيني, لأنها تساعد الاحتلال على مواصلة عدوانه واستيطانه بحق الفلسطينيين.

وقال ان دول التطبيع طعنت الشعب الفلسطيني في ظهره عندما هرولت باتجاه الاحتلال لتعقد معه الاتفاقيات الزائفة المبنية على دماء وآلام الفلسطينيين وتضحياتهم.

وتابع عطايا " الوضع الداخلي يؤلمنا وخاصة عندنا نرى ان جزء من القيادة الفلسطينية تؤمن ان تحرير فلسطين عبر التفاوض وليس المقاومة ، مشدداً على انه يمكن لأحد ان ينتوع حقوق شعبنا .