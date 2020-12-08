الوزيرة كيلة توضح سبب إغلاق بعض محافظات الضفة دون غيرها وتؤكد اشغال كامل للمشافي

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي كيلة اليوم الثلاثاء 8/12/2020 إن الوضع خطير جدا والأن وصلت إلى الإشارة البرتقالية المائلة إلى الأحمر، مع ارتفاع مؤشرات نسبة إيجابية الفحوصات ونسبة إشغال عدد الأسرة المخصصة للكورونا والعناية المكثفة في المستشفيات.

وقالت كيلة في تصريحات إذاعية لصوت فلسطين صباح وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم"، ان الحالة يمكن أن تتحول إلى الأحمر " الخطر الشديد" في حال كانت نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي عالية، وهو وضع بات قريبا إذا ما أستمرت الحالة الوبائية الحالية.

وأشارت كيلة إن السبب بالإغلاق هو كسر المنحنى المتصاعد بشكل حاد في عدد الحالات، وعدد إيجابية الفحوصات و بالتالي انعكاسه على النظام الصحي الفلسطيني.

وأضافت:" نسبة إيجابية الفحوص في المحافظات التي إغلقت وصلت إلى 30%

وبينت الوزيرة أن اللجنة الوبائية أوصت بإغلاق شامل ولكن المعطيات من المحافظين و الأجهزة الأمنية و الوزارات المختلفة أقتضت إغلاق المحافظات التي لديها مؤشر خطير وعالي.

وحول وضع المستشفيات قالت كيلة إن المستشفيات المخصصة للكورونا بحالة إشغال بالكامل، بالإضافة إلى تخصيص جناح في كل مستشفى حكومي والأن شبه ممتلئة، مشيراً الى التعويل على المستشفيات الخاصة.

فيما يتعلق بالقطاع قالت كيلة إن الوزارة اتفقت على إدخال 50 ألف فحص يفترض أن تصل للقطاع، وصل منها 19 الف وننتظر وصول 30 أخرى تم الاتفاف عليها.