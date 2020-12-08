الأولى من نوعها منذ 2016.. 20 سفيراً من الإتحاد الأوروبي يصلون قطاع غزة

وصل صباح اليوم الثلاثاء 8/12/2020، وفد سفراء الدول الأوروبية إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون – إيرز، في زيارة تعد الأولى من نوعها منذ عام 2016.

وتأتي زيارة وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي لقطاع غزة، لمتابعة الأوضاع الإنسانية الكارثية، وخاصة في ظل جائحة كورونا.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، أن الوفد الرسمي من الاتحاد الأوروبي يضم 20 سفيرا من دول الاتحاد، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ العام 2016.

وبحسب تصريح إذاعي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" قال عثمان:"إن سفراء وممثل الاتحاد الأوروبي يزوروا القطاع باستمرار ولكنها المرة الأولى منذ سنوات التي ستكون زيارة جماعية.

وقال عثمان:"إن هذه الزيارة تأتي لدعم القطاع و التأكيد على أن القطاع و الوضع في القطاع هي على أجندة الاتحاد الأوروبي."

وبحسب عثمان فإنه من المقرر أن يزور الوفد الأوروبي المستشفى الأوروبي في القطاع، ويلتقي بممثل المنظمة الصحة العالمية وممثل القطاع المدني و ممثلي القطاع الخاص و يناقش معهم الأوضاع الصحية والوضع الوبائي بالقطاع، وأثارها على كل القطاعات وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي تعزيز الدعم و تقديم مساعدات أكثر ونقل الصورة لكل العواصم الأوروبية.

جدير بالذكر، أن الأوضاع الصحية على خلفية انتشار فيروس كورونا تنذر بالأسوأ في أي لحظة، خاصةً مع ضعف قدرة النظام الصحي على مواجهة هذه الأزمة بسبب النقص الكبير والمزمن في الاحتياجات الصحية وخاصة المتعلقة بمواجهة الوباء، سواء بسبب معيقات الاحتلال أو التمويل اللازم لشراء هذه الاحتياجات.