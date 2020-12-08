ترامب يطالب بتغيير نتائج الانتخابات

أجرى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب اتصالاً لأكثر من مرة، برئيس مجلس نواب ولاية بنسلفانيا، كجزء من جهوده لمنع مندوبي المجمع الانتخابي من دعم الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي فاز في الولاية، الشهر الماضي، بشكل حاسم.

وذكرت صحيفة” واشنطن بوست” أن ترامب اتصل برئيس البرلمان براين كاتلر، وحثه على التدخل واتخاذ بعض الإجراءات “لإصلاح” قانون الولاية، الذي يمنع المشرعين من التدخل، واستبدال مندوبين اختارهم الناخبون للإدلاء بأصوات الولاية الانتخابية.

وأكد مايكل ستراوب متحدث باسم رئيس البرلمان ما حدث، وقال إن الرئيس هاتف كاتلر ، وسأله بلغة الاستنكار عن الانتخابات، قائلاً :” إنني اسمع عن كل هذه القضايا في فيلادلفيا، وهذه القضايا متعلقة بقوانين الولاية”، وأضاف أن ترامب استمر في التساؤل:” ماذا يمكننا أن نفعل لإصلاح القانون؟”.

وكشفت “واشنطن بوست” أن ترامب قام بمبادرات مماثة مع المشرعين في ولاية ميشيغان وحاكم ولاية جورجيا بريان كيمب.

وتأتي جهود ترامب في الوقت الذي رفع فيه فريقه القانوني العديد من الدعاوي لمنع التصديق على نتائج انتخابات ولاية بنسلفانيا، وهي جهود رفضتها المحكمة العليا مؤخراً.