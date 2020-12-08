اعتقالات واسعة في الضفة والقدس ومواجهات في العيسوية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات لمدن الضفة والقدس المحتلتين، واعتقلت عدة مواطنين بينهم مربي وأسير محرر.

وذكر شهود عيان، أن الاحتلال داهم مدينة نابلس من الجهتين الشرقية والغربية، واعتقل المربي والاسير المحرر نضال أبو رميلة من حي الضاحية، وداهم منزل الأسير المحرر محمد الكوني في محيط مقر شركة جوال برفيديا، وتم استجوابه ثم الانسحاب.

واعتقل جنود الاحتلال الشاب عبد الرازق عماد سويدان قرب المدخل الغربي لبلدة عزون شرق قلقيلية.

وشهدت بلدة العيساوية في القدس المحتلة مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال والشبان، فيما أطلق الجنود قنابل الغاز بكثافة. فيما اعتقل الفتى محمد وليد الرجبي من حي البستان في بلدة سلوان .

واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلا الطفل عبد الكريم سمودي (12 عاما) من بلدة اليامون واقتادته إلى معسكر سالم، قبل أن تخلي سبيله لاحقا.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية زبوبا غرب جنين، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ونصبت حواجز عسكرية بين بلدتي يعبد وعرابة، وفي محيط قرية الجلمة شمال شرق جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين يحيى وشقيقه ويوسف نسيم المقيطي من منزلهم في مخيم عقبة جبر بأريحا.