بيانيتش: لست راضيًا عن وضعي في برشلونة.. ويوفنتوس دائمًا في قلبي

أكد الدولي البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط برشلونة الإسباني، أنه ليس راضيًا عن وضعه في النادي الكتالوني، منذ انضمامه في الصيف الماضي.

وكان بيانيتش قد انضم إلى برشلونة من يوفنتوس، في صفقة تبادلية مع آرثور ميلو البرازيلي، لكنه لم يشارك بصفة أساسية مع البلوجرانا

وقال اللاعب في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا" الإيطالية: "أريد أن ألعب أكثر، هذا ما أريده، لا أفهم حتى الآن سبب وضعي الحالي، أنا لست راضيًا عما يحدث معي".

وأضاف: "أعلم أنه يمكنني تقديم الكثير، وعندما يمنحني المدرب الفرصة أثبت ذلك في الملعب كلما شاركت، أنا أتدرب ومستعد لتقديم كل شيء".

وأكمل: "الأمر واضح، أنا لست راضيًا ولا يمكنني أن أكون غير ذلك، في مسيرتي لم أقبل أبدًا فكرة الجلوس احتياطيًا، سنرى ما سيحدث، لكنني جاهز وأتدرب جيدًا، وآمل أن يمنحني المدرب الفرصة".

بيانيتش لعب منذ انضمامه إلى برشلونة 551 دقيقة فقط، منها 170 دقيقة فقط في الدوري، بنسبة 40% من اجمالي الدقائق التي خاضها الفريق منذ بداية الموسم.

وعن مواجهة يوفنتوس غدًا في دوري أبطال أوروبا: "سيظل يوفنتوس في قلبي دائمًا، أنا أتابع الفريق كلما استطعت، أتمنى دائمًا الأفضل لـ يوفنتوس، لكن غدًا نريد الفوز عليهم من أجل الصدارة".

وعن المقارنة بين ميسي ورونالدو: "إنهما لاعبان رائعان، عندما لا يحققان الفوز، تشعر وأن الأمور ليست على ما يرام، دائمًا ما يبذلون أقصى ما لديهم، يتحدون بعضهم البعض