الصين تعتزم إنتاج 600 مليون جرعة من اللقاح المضاد لـ"كورونا" سنويًا

تعتزم شركة اللقاحات الصينية "سينوفاك"، اليوم الاثنين، إنتاج 600 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سنويًا، بحلول نهاية العام الحالي 2020.

وبحسب وسائل إعلام عالمية، فإن الشركة الصينية تسعى لاستكمال منشأة جديدة لمضاعفة قدرتها السنوية، ولتأمين استثمار بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود تطوير لقاح ضد "كوفيد-19". وفق موقع قناة العالم.

الرئيس التنفيذي للشركة، يين ويدونغ، قال: إن "الأموال الناجمة عن بيع اللقاحات ستسمح للشركة بتحسين قدرات مبيعات اللقاحات، والتوسع في أسواق آسيا، وتطوير تقنيات جديدة والوصول إليها، وتسريع جهودنا للمساعدة في مكافحة الوباء العالمي".

وتجري شركة "سينوفاك" اختباراتها الأخير من التجارب السريرية على اللقاح الجديد، ولدى الصين ما لا يقل عن 5 لقاحات ضد كورونا مرشحة تجرى عليها المراحل الأخيرة للتجارب السريرية في أكثر من 12 دولة.

وبحسب الموقع، فقد وصل نحو2.1 مليون جرعة من اللقاح التجريبي إلى اندونيسيا، يتوقع الموافقة عليها للاستخدام قريبا.

عالميًا، بلغ اجمالي الإصابات بفيروس كورونا نحو 67.3 مليون اصابة، فيما وصلت اعداد الوفيات إلى مليون و54 ألف حالة وفاة.