سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية في سوريا اليوم الثلاثاء 8-12-2020

حقق سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، ارتفاعاً في السوق السوداء بنحو 10 ليرات سورية في تعاملات اليوم.

و جاء سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 8-12-2020 في السوق السوداء السوداء السورية كما رصدتها وكالة فلسطين اليوم الإخبارية في متابعتها لاسعار العملات في سوريا كما يلي:

2690 ليرة للشراء و2720 ليرة للبيع مقابل 2680 ليرة للشراء و2710 ليرات للبيع.

كما استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في البنوك عند سعر 1250 ليرة للشراء ونحو 1262 ليرة للبيع.

ويمر الاقتصاد السوري بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة في أسعار المحروقات، ترافقه ضغوط على قطاع الصادرات للخارج، وهبوط مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في السوق الموازية إلى 3256 ليرة للشراء، و3298 ليرة للبيع، مقابل 3244 ليرة للشراء و3286 ليرة للبيع، أمس.

وصعد سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية إلى 3606 ليرة للشراء، و3656 ليرة للبيع، مقابل 3592 ليرة للشراء و3643 ليرة للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وزاد سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 715 ليرة للشراء، و726 ليرة للبيع، مقابل 712 ليرة للشراء و723 ليرة للبيع، أمس.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي إلى 729 ليرة للشراء، و741 ليرة للبيع، مقابل727 ليرة للشراء و738 ليرة للبيع، أمس.

وصعد سعر الدينار الكويتي إلى 8831 ليرة للشراء، و8955 ليرة للبيع، مقابل 8798 ليرة للشراء و8922 ليرة للبيع، أمس.