طالع سعر الدولار مقابل الليرة التركية اليوم الثلاثاء 8-12-2021

سجل سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء الموافق 8-12-2020 ، وفي هذه المقالة التي خصصها موقع فلسطين اليوم عن الليرة التركية أمام بقية العملات الأجنبية ، سنتعرف على سعر الليرة ، وعاشت الليرة فترات من الاضرابات على قيمتها المصرفية بسبب عوامل عدة ، سنتطرق إليها هنا .

وبعد الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين فقد وضعنا سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية وأمام باقي العملات اليورو والجنية الإسترليني والدينار الكويتي والريال السعودي والريال القطري والدرهم الاماراتي والليرة السورية .

وفي عام 2005 أنشأت البنك المركزي التركي نسخة جديدة من الليرة التركية بعد انخفاض قيمة الليرة القديمة إلى مستويات منخفضة للغاية.

واكد محللين اقتصاديين، أن الاقتصاد التركي يعتمد على العملات الأجنبي التي تسعى إلى تحقيق أرباح قصيرة الأجل.

وأوضحوا ان هذه السياسة جعل الليرة التركية عرضة للانخفاض الشديد في قيمتها أدت الأوضاع السياسية والقضايا الاقتصادية للاتحاد الأوروبي إلى تأخير مساعي تركيا للانضمام إلى منطقة اليورو.

سعر سرف الليرة التركية امام الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء الموافق 8-12-2020 :

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار :

مبيع: 7.8314

شراء: 7.8269

سعر صرف الليرة التركية مقابل اليورو :

مبيع: 9.5161

شراء: 9.5099

سعر صرف الليرة التركية مقابل الجنيه الإسترليني :

مبيع: 10.4204

شراء: 10.4098

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدرهم الإماراتي :

مبيع: 2.1330

شراء: 2.1315

سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية (الشمال السوري)

شراء: 335

مبيع: 341

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي :

مبيع: 25.7918

شراء: 25.6978

سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال السعودي :

مبيع: 2.0907

شراء: 2.0896

سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال القطري :

مبيع: 2.1514

شراء: 2.1439

فيديو: سعر الدولار مقابل الليرة التركية أمس الاثنين 2020/12/7 .

وشهدت الليرة التركية العديد من الاضراب في عمليات سعر أمام الدولار وباقي العملات، بفعل العوامل السياسية التي تواجه الدولة ، كما وأثرت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على الليرة، خاصة في عهد الرئيس دونالد ترامب وغيره من العوامل السياسية.

موقع فلسطين اليوم يدعوا كافة المتهمين والمستثمرين داخل تركيا وخارجها بسعر صرف الدولار أمام الليرة التركية إلى متابعة التي ننشرها يوميًا حتى يتسنى لكم معرفة سعر الصرف