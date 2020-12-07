طقس فلسطين: منخفض جوي يبدأ مساء الثلاثاء

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن تتأثر فلسطين منذ مساء وليل يوم غدٍ الثلاثاء وحتى عصر الأربعاء بامتداد لمنخفض جوي، حيث تنخفض درجات الحرارة وتهطل زخات أمطار فوق مناطق متفرقة من البلاد.

و الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

و في نهار غد الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، خلال ساعات المساء والليل تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

بينما كون الجو الأربعاء المقبل غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

و يطرأ الخميس ارتفاع على درجات الحرارة، حيث يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية.