إجراءات النيابة العامة بغزة في تحقيق الأمن والإستقرار خلال 24 ساعة

أعلنت النابية العامة بغزة، اليوم الاثنين، عن الموجز اليومي لإجراءات النيابة لتحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت النيابة العامة، أنها قامت على مستوى محافظات قطاع غزة بفتح تحقيق فى442 قضية.

وبيّنت ان النيابة لم يسجل اي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأشارت إلى انها تعاملت مع 67 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، كما تعاملت مع 375 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وشدّدت النيابة العامة، على أنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات

وعمدت إلى توقيف 97 متهم على مختلف القضايا المذكورة .

وذكرت ان الإجراءات استمرت بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.