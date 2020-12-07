تراجع اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 7-12-2020

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وانخفض الجرام 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 797 جنيهًا مقابل 800 جنيه، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 683 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 911 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6376 جنيهًا.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بنسبة 0.38%، وانخفض سعر الأوقية بنحو 6.9 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1831 دولارا في تمام الساعة 12:44 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.