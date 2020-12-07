بث مباشر رابط تسجيل الدخول على منصة نيوتن التعليمية 2021 العراقية ، إذ وصلت عمليات بحث العراقيين عن منصة نيوتن قائمة التريند على موقع جوجل حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن إطلاق المنصة الالكترونية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا وإغلاق التعليم الوجاهي .

وفي هذه المقالة التي وفرها موقع فلسطين اليوم سنتعرف على طريقة تسجيل الدخول على منصة نيوتن 2021 ، حيث سجلت المنصة تزايد طلبات الطلبة والأهالي بالدخول عليها من أجل تتبع المناهج التعليمية إلكترونيًا .

ومن خلال منصة نيوتن ستمكن الطلبة من متابعة فصول الدراسة والمناهج التعليمية عن بعد و بتقية عالية للتقليل من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا ، وتسهل المنصة شرح المناهج بطريقة مبسطة وسهلة جدًا .

كما نؤكد في هذه المقالة أن وزارة التربية والتعليم العراقية أطلقت منصة نيوتن لمتابعة الطلبة دروسهم ومحاضراتهم التعليمية في إكمال دورات الفصل الدراسي الثاني ومناهجهم .

ومن مزايا منصة نيوتن التعليمية أنها تمكن الطلبة في كافة المراحل الدراسية من القدرة على المناقشة أن يخوضه مع المعلم طوال إلقاء المحاضرة على المنصة، تعويضًا للتعليم المدرسي ويتأثر بتقنيات البرمجة.

ووزارة التربية والتعليم التعليمية أنشأت منصة نيوتن التعليمية مع وزارة الاتصالات ، النسخة الثانية، لاستيعاب حركة التعليم التي فرضتها الجائحة العالمية.

وبعد فترة من المتابعة وشرح الدروس، أثبتت منصة نيوتن الرائدة قدرتها بكل كفاءة على شرح الدروس والمناهج بقدرة عالية ومدى تلائم وتكيف الطلبة معها بكل سهولة، وتمكن لكافة الطلبة التسجيل بيسر على المنصة دون الاحتياج إلى الذهاب إلى المدرسة ومغادرة منازلهم وتعرضهم لخطر الإصابة بالوباء العالمي .

كما يمكن لهم أن يناقشون دروسهم مع المدرسين بخصوص المواد المشروحة وحل المهمات وتقديمها مع عتاد الإطار اللازم المختلفة ومعرفة نتائج الاختبارات التي تم حلها عن طريق تلك المنصة ، وهي تعتبر ميزة لا يمكن أن تجدوها في منصات ثانية .

وللدخول على رابط منصة نيوتن والاستفادة من خدماتها التعليمية، يكون عبر خطوات على النحو التالي :

أبرز خطوات الدخول على منصة نيوتن التعليمية 2021 :

أولاً: تسجيل الدخول رابط منصة تدريب نيوتن (اضغط هنا).

ثانيًا: اكتب بيانات التسجيل على رقمك في بريدك الإلكتروني واقبل التسجيل.

ثالثًا: أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

رابعًا: اختر مرحلة التدريب الخاصة بك.

خامسًا: اختر درسًا وشاهده.