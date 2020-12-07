"اسرائيل" تقرر فرض الاغلاق الليلي للحد من انتشار فيروس كورونا

ذكرت مصادر "اسرائيلية" أن المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا في اسرائيل قرر في جلسته مساء اليوم عددا من القيود الجديدة بعد ارتفاع الاصابات اليومية بفيروس كورونا مجددا ، من بينها فرض اغلاق ليلي في جميع انحاء اسرائيل يستمر ثلاثة اسابيع.

و وفق المصادر، فإن فرض الاغلاق الليلي سيكون ابتداء من يوم الاربعاء القادم ويستمر ثلاثة اسابيع حتى الـ2 من شهر كانون ثاني/يناير القادم، كما سيتم في جلسة اخرى تحدد لاحقا فرض قيود اضافية.

ووفقا لمخطط الاغلاق الليلي، فانه سيتم فرض قيود على الحركة، وسيتم اغلاق كافة المصالح التجارية في كافة انجاء البلاد ابتداء من ساعات المساء وحتى ساعات الصباح، ولم يتم بعد تحديد الساعة التي سيبدأ فيها الاغلاق الليلي، ومن المتوقع ان تكون الساعة الـ18:00 حتى ساعات الصباح الباكرة. اماكن العمل التي لا تستقبل جمهور يمكن ان تبقى مفتوحة، وايضا الارساليات.

واعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية مساء اليوم عن تسجيل 1,204 اصابة جديدة منذ منتصف ليلة امس، والتي تم التوصل اليها بعد اجراء 43 الف من الفحوصات كانت نسبة الفحوصات الايجابية منها 2.8%. وبلغت الاصابات النشطة في اسرائيل 13,393 اصابة، من بينهم 332 حالتهم خطيرة فيما ارتفع اجمالي الوفيات الى 2,924 حالة وفاة.