تعرف على فوائد عصير الكرفس للصحة

ينصح العديد من خبراء التغذية ، بشرب عصير الكرفس الممزوج و المصفى كل صباح على معدة فارغة ، حيث يقال أن يمتلك العديد من المزايا التي تعود بالإيجاب على الجسم ، هذا وقد أدت العديد من شهادات المشاهير التي تروج للمشروب ، إلى انتشار الضجيج حول هذا العصير الطبيعي المفيد ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا .

الفوائد الصحية التي قد تحصل عليها من عصير الكرفس :

• يشفي الجهاز الهضمي :

يحتوي الكرفس على مغذيات خاصة في أليافه ، و التي يتم تنشيطها عندما يتم صنع العصير منه ، حيث تعمل هذه العناصر الغذائية كـ مليّن طبيعي ، كما أنها تريح الأعصاب المتضررة ، بسبب نمط الحياة غير الصحي ، وتناول الأطعمة المعالجة و غير الصحية .

هذا و يعمل عصير الكرفس كمهدئ و مبرد للجهاز الهضمي ، كما يعمل كمضاد للالتهابات أيضا ، بالإضافة إلى كونه علاجا مذهلا لمن يعانون من مشاكل الأمعاء و القولون العصبي ، و ذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية جدا من الصوديوم الطبيعي ، مما يمكن أن يساعدك على امتصاص بقية الطعام الذي تتناوله طوال اليوم .

• يقوي العظام :

يحتوي الكرفس على نسبة عالية جدا من الكالسيوم و السيليكون ، مما يسهم في تجديد و تقوية العظام التالفة ، كما أنه غني بفيتامين K ، الذي يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة العظام و مكافحة هشاشتها .

• ينقي مجرى الدم :

يحتوي الكرفس على مركب معين يسمى الكومارين ، و الذي يعزز نشاط خلايا الدم البيضاء ، و يساعد في الحفاظ على صحة نظام الأوعية الدموية ، مما يعزز تدفق الدم و يقلل من ضغط الدم و ينقي مجرى الدم .

و الجدير بالذكر أن العديد من أمراض الجهاز العصبي و الدم ، تعود إلى تراكم العناصر غير العضوية و الأملاح التي يتناولها الشخص في الجسم على شكل منتجات معالجة ، كما و يمكن أن يحافظ الصوديوم الموجود في الكرفس على سيولة الدم أيضا .

• يتخلص من السموم :

يعتبر عصير الكرفس مرطبا قلويا للغاية ، مما يجعله رائعا لموازنة درجة الحموضة في الجسم ، و تحييد الحمض ، كما و يمكن أن تعمل هذه الخاصية على توفير الحماية للخلايا السليمة و تقليل مخاطر الإصابة بمجموعة من الحالات المرضية الخطيرة بما في ذلك أمراض القلب ، و الحفاظ على كثافة العظام ، و تقليل الالتهاب و تعزيز جهاز المناعة .

و تجدر الإشارة إلى أن شرب عصير الكرفس بمفرده ، مقارنة بخلطه مع المكونات الأخرى ، يسهل عملية الهضم و التخلص من الفضلات ، مما يساعد الجسم على تطهير نفسه و التخلص من السموم و استعادة عافيته .

• مضاد للالتهابات :

يحتوي الكرفس على مركبان طبيعيان مهمان ، و هما البولي أسيتيلين و اللوتولين ، و اللذان يجعلان من الكرفس علاجا قويا مضادا للالتهابات ، فأسيتيلين هو أحد مركبات البيوفلافونويد القوية .

الذي ثبت أنه يوقف تأثيرات بعض الإنزيمات التي تنشط الجينات المسؤولة عن الاستجابة الالتهابية ، أما اللوتولين فهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على محاربة أضرار تشكل الجذور الحرة ، المسببة للالتهابات و السرطانات ، كما أنها تقلل أضرار الحمض النووي المؤكسدة المرتبطة بالالتهابات .