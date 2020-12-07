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إحصائية.. اعداد المصابين بفيروس "كورونا" لدى "وزارة التعليم الإسرائيلية"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:35 - 07 ديسمبر 2020
فيروس كورونا في (اسرائيل) فيروس كورونا في (اسرائيل)
تقارير
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أعلنت ما تسمى بوزارة "التربية والتعليم الإسرائيلية"، مساء اليوم الاثنين، عن اعداد المصابين بفيروس كورونا لدى الطلبة والمدرسين لديها.

وأوضحت التعليم الإسرائيلي، أن سجلت 2457 طالبًا و513 مدرسا مصابًا بفيروس كورونا، منذ بداية الجائحة، مارس.

وبيّنت أنها أغلقت 10 مدارس من أصل 5000 مدرسة، و304 رياض أطفال من أصل 21000 روضة بسبب الوباء، وفق القناة السابعة العربية.

وأوضح مركز الحصاء الإسرائيلي، أن عدد العاطلين عن العمل في (إسرائيل) من تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر وصل إلى 603 آلاف شخص، منهم 302 ألف غادروا أعمالهم في إجازة بلا راتب.

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