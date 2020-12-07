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60 حالة وفاة و 3980 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:06 - 07 ديسمبر 2020
فيروس كورونا في الاردن فيروس كورونا في الاردن
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين عن تسجيل 60 حالة وفاة و3980 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

و أوضحت  الوزارة أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 244,069، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 48,920 حالة.

وسجل الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية، 60 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3116 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 154 حالة، فيما غادرت 228 حالة بعد شفائها.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا 1684 حالة، منها 403 حالات على أسرة العناية الحثيثة.

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