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تجار الخليل ينظمون وقفة احتجاجية رفضاً للاغلاق الشامل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 18:56 - 07 ديسمبر 2020
تجار الخليل تجار الخليل
تقارير
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نظم تجار الخليل مساء اليوم الاثنين وقفة احتجاجية على دوار ابن رشد وسط مدينة، رفضا لقرار الحكومة بالاغلاق لمدة 9 أيام اعتبارا من مساء الخميس المقبل.
وشارك في الاعتصام ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ولجنة تجار الخليل ونقابة تجار الملابس، حيث طالب المعتصمون الحكومة بالعدول عن قرار محافظة الخليل الذي اتخذته اليوم، والذي سيعرض مصالحهم التجارية لاضرار جسيمة بحسب ممثلي الاعتصام.

وكان اجتماع قد عقد في مقر غرفة الخليل قبل الاعتصام، وأكد المتحدثون على أهمية ان تراعي الحكومة الوضع الخاص لمحافظة الخليل، و وقف قرارها بإغلاق المحافظة.

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